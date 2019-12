Alejandro Fernández sin herencia, Chente lo dejó fuera del testamento

Alejandro Fernández sin herencia porque su padre ya está harto de los escándalos, o al menos así se asegura en Internet. Y es que, se dice que Vicente Fernández retiró del testamento al Potrillo.

Desde hace un tiempo, se sabe que el gran cantante Vicente Fernández ya tiene listo su testamento para cuando le toque dejar este mundo, así no habrá problema con la familia de que pase lo mismo que le sucedió a José José.

Sin embargo, se dice que Chente dejó a su hijo Alejandro Fernández sin herencia y su nombre no figura en el testamento que ya está listo. Esto debido a que el cantante mayor no está de acuerdo con el estilo de vida que lleva el Potrillo.

Según el portal TvNotas, fue un amigo cercado de Chente quien reveló la noticia. “Don Vicente ha hablado hasta el cansancio con él. Le ha rogado que deje los excesos, pero Alejandro no entra en razón; aunque le promete que ya dejará la fiesta, no puede y eso le duele a don Vicente, porque doña Cuquita paga los platos rotos, ya que siempre que se entera de un escándalo en el que se ve envuelto Alejandro, ella se pone mal”.

Le sobra dinero al Potrillo

Por otro lado, la fuente también reveló que el hecho de haber dejado a Alejandro Fernández sin herencia no le afectaría mucho al cantante, pues “dinero es lo que le sobra al Potrillo”.

Así “El Charro de Huentitlán” dejará asegurada a su esposa Cuquita para que no le falte nada, por lo que ella no tendrá que preocuparse cuando Chente no esté aquí.

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.

Con información de El Siglo de Torreón.