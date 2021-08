En medio del revuelo que causó la noticia de la hospitalización de Vicente Fernández, su hijo Alejandro Fernández “El Potrillo” reportó no haber estado enterado sobre la caída que llevó a su padre al hospital.

Durante su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el intérprete de “Hoy Tengo Ganas de ti” se mostró sorprendido ante los cuestionamientos sobre la salud de su padre, indicando que “no estaba enterado”.

En entrevista con varios medios de comunicación, Alejandro Fernández se dijo confundido: “No, no sé. No sé, no tengo idea, pues yo terminé las vacaciones“, indicó frente a las cámaras.

Tras las preguntas en torno a su relación con su padre y si ha estado “al pendiente de él y su familia”, aclaró que sí ha tenido contacto: “Obviamente hemos estado en contacto, pero no tengo nada de información. Así que no sé”.

Visiblemente sorprendido, el cantante puso un alto a las preguntas no sin antes asegurar que se pondría en contacto con su familia para saber sobre la salud de su padre.

“No sé si está hospitalizado, hermano, no pongas palabras… no, no sé, muchas gracias”, concluyó Alejandro Fernández.

La mañana de este lunes trascendió que el famoso cantante de regional mexicano Vicente Fernández fue hospitalizado y operado de emergencia en Jalisco luego de sufrir una fuerte caída.

De acuerdo a su hijo Vicente Fernández Jr., el intérprete sufrió una lesión en las cervicales luego de haberse resbalado mientras se encontraba en su rancho “Los tres potrillos”.

