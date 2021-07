Alejandro Fernández no descarta regresar a la actuación

Luego de su descanso obligado debido a la pandemia por coronavirus, Alejandro Fernández se prepara para regresar a los escenarios y retomar los shows pospuestos desde el año pasado. Sin embargo, su retorno a la música no es su único plan. ¿Qué otros proyectos tiene en puerta? Sigue leyendo para enterarte.

En entrevista con el programa Venga la Alegría, el hijo de Vicente Fernández se sinceró sobre sus deseos de retomar su faceta como actor luego de haber participado en Zapata, el sueño del héroe.

De acuerdo al intérprete de “Me dediqué a perderte”, no está en sus planes a corto plazo, pero no descarta la posibilidad de seguir explorando el mundo de la actuación.

“Lo dejé, si se da… pues, o sea, hubo un momento en el que sí lo estuve persiguiendo, pero si no se da naturalmente, tampoco lo voy a forzar, entonces dije cuando se dé, si se da, adelante”, señaló Alejandro Fernández.

Alejandro Fernández y su faceta como actor

Además, indicó que de volver a las pantallas le gustaría hacerlo de la mano del director Manolo Caro, quien tiene bajo su nombre producciones como “La Casa de las Flores” y “Perfectos desconocidos”.

“Estaría increíble hacer algo, de hecho, ahora que estuve en España tuve un acercamiento con un productor muy importante en México, y estábamos platicando y le dije, yo creo que es una cosa que nadie sabía, que yo en un inicio seguía mucho la carrera de mi papá, o sea, estaba mucho con él, a mí me interesaba más el cine que la música”, destacó.

De hecho, reveló que ya estuvo en pláticas con el directos durante su viaje a España, y ambos dejaron la puerta abierta a un proyecto en conjunto, aunque aún no hay nada seguro.

“De niño, la vida me llevó hacía la música, pero le platiqué a Manolo y me dijo: ‘¡ah!, no sabía, o sea, si te interesa buscamos algo y grabamos algo’, a ver si se puede amarrar algo ahí”, concluyó El Potrillo.

