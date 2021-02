Alejandro Fernández dedica emotivo mensaje a su hija

Luego de que la hija de Alejandro Fernández anunciara su embarazo, “El Potrillo” le dedicó un emotivo mensaje a la joven que se convertirá en madre.

Camila Fernández sorprendió luego de posar para la portada de una revista junto a su esposo, Francisco Barba, para dar a conocer que en abril se convertirá en madre de una niña.

Tras esta noticia, Alejandro Fernández decidió dedicarle unas palabras a su hija, pues lo hará abuelo por primera vez.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el conocido cantante compartió su sentir sobre la noticia, y recalcó la felicidad que lo embarga al saber que será abuelo.

“Hoy es un día muy especial porque se ha dado a conocer públicamente una de las dichas más grandes que me ha tocado vivir: la de ser abuelo. Más que molestarme o sentirme incómodo, les informo que es uno de los días más felices de mi vida porque cada etapa del viaje la he disfrutado al máximo y esta nueva no será la excepción”, escribió “El Potrillo”.

Alejandro Fernández espera con ansias la llegada de su nieta

Asimismo, expresó su emoción por poder pasar tiempo con su nieta y comenzar a crear recuerdos junto a ella.

Alejandro Fernández y su hija Camila.

“No puedo esperar para gozar día con día el crecimiento de la sangre de mi sangre y ansío verdaderamente la hora de poder verla, abrazarla, besarla y jugar con ella de la mano.”

Te puede interesar:

Aseguran que Martha Figueroa también se vacunó contra Covid-19 en Miami

Juan Osorio responde las acusaciones de Mauricio Mejía: “No salí con él”

El intérprete de “Nube viajera” finalizó su comunicado felicitando a la feliz pareja y les mandó sus mejores deseos para esta nueva aventura en la que están a punto de embarcarse.

“¡Felicidades, Camila! Te amo con todo mi corazón y felicidades, Francisco, ya que pasarás a ser uno más de la familia. Disfruten de la bendición que viene en camino”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.