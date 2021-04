Tal parece que el escándalo entre la familia Guzmán-Pinal y Frida Sofía está muy lejos de terminar; pues esté lunes, Alejandra Guzmán apareció junto a Adela Micha en una entrevista para la que no se guardó nada. ¡Sigue leyendo para más detalles!

La hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán se presentó en el programa “Me lo dijo Adela” para hablar desde el inicio de su distanciamiento, hasta las recientes declaraciones de Frida Sofía.

De acuerdo a la cantante, los problemas con Frida Sofía derivaron del trastorno mental con el que fue diagnosticado la joven tras su arribo al internado en Estados Unidos.

“Tuve que mandar a Frida a un colegio porque trataron de secuestrarla, ella tenía 12 años (…) En el último año se le diagnosticó Borderline (trastorno límite de la personalidad), yo fui al colegio y un terapeuta me dijo de esta condición; desde entonces he tratado de ayudarla“, aseguró la rockera.

Alejandra Guzmán y el origen de su distanciamiento con Frida Sofía

Asimismo, aprovechó para desmentir las acusaciones que Frida Sofía ha hecho a su persona a lo largo de los años, en especial su relación con Christian Estrada.

“La he medicado, pero a veces no acabábamos la terapia, ha sido muy difícil. Desde hace dos años ha dicho cosas de mi que no son ciertas que no son posibles de comprobar, de que yo no estuve involucrada sexualmente con Christian”, señaló.

El momento definitivo que acabo con la relación madre e hija se suscitó en 2018, cuando una discusión terminó en agresiones físicas de Frida Sofía hacia “La Guzmán”.

“Estaba en medio de la gira y tuvimos una pelea muy fuerte, en la cual sí hubo agresiones físicas hacia mi persona, allí se rompió todo. Empezó a atacar a Michelle, después a Silvia, después a mí, a mis exmánagers, a mi padre, hermano, se salió de la realidad”, afirmó Alejandra a Adela Micha.

Alejandra Guzmán reitera su apoyo a Enrique Guzmán

Al borde de las lágrimas, la cantante afirmó que todos los ataques que Frida Sofía ha lanzado hacia la familia son a causa de su enfermedad; incluso se aventuró a decir que también contribuyó el hecho de que ella le retiró su apoyo económico.

“Imagínate ser juzgada, señalada por algo que no es verdad. No he hablado más de la cuenta porque es mi hija, no la he demando porque es mi hija. Pero no puedo permitir que llegue a este nivel y que ahora esté en contra de mi padre que tanto la apoyó”, dijo.

“No sé por qué la ira desubicada, yo creo que es porque dejé de darle dinero para el mantenimiento, porque le dejé de dar dinero para su seguro médico, porque se medicaba…”, agregó.

De nueva cuenta, la intérprete de Yo te esperaba lamentó los hechos. Además, aseguró que lo que más desea es estar en buenos términos con su hija.

“Yo lo que quiero es tratar esto sin cámaras… para eso está la familia, para que tú llores y te desahogues. Pero, esto se convirtió en un circo“, concluyó Alejandra Guzmán.

Checa la entrevista completa aquí:

