Alejandra Guzmán responde a Frida Sofía: “No oculto mis errores”

Alejandra Guzmán responde a Frida Sofía. Luego de que Frida Sofía desmintiera a la versión de una revista de circulación nacional sobre su relación con su madre, La Guzmán respondió con un contundente mensaje. Mira cómo va el escándalo entre Frida Sofía y Alejandra.

Frida Sofía hizo uso de sus redes sociales para informar que no recibe dinero de su madre desde que tenía 23 años, además atacó a los representantes de la cantante de querer perjudicarla. A esto la Reina de Corazones dio una contundente declaración en su cuenta de Instagram.

“Qué pena tener que aclarar esto en un momento donde la humanidad se encuentra preocupada por la salud mundial. Los que me conocen saben que no soy de escribir estos mensajes, yo digo las cosas directas y a la cara. Soy una persona que no oculto mis errores ni adicciones, día a día trabajo para estar mejor y gracias a Dios estoy en sobriedad y con salud”.

“Sobre Cinthia y Guillermo, mis mánagers, es totalmente falso lo que se especula de un abuso o robo; yo manejo mi dinero y yo lo tengo, nadie me duerme ni me da alcohol ni drogas. Con ellos es todo lo contrario, así de claro. A mi hija no le envío dinero, por favor, no digan algo que no es verdad. Tampoco vive en un departamento de ese precio, sólo pago la cuota de mantenimiento mensual donde vive y los impuestos anuales del mismo departamento, así como el carro en que se mueve”.