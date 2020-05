Alejandra Guzmán responde a Frida Sofía, ¡está que arde!. Luego de que su hija dijera que ella le invitaba a drogarse juntas, La Guzmán revira lo dicho…

Más rápido de lo que pensábamos, éstas chicas nos dan un nuevo capítulo en la tragicomedia que ambas protagonizan.

Recapitulemos. Frida Sofía (apodada ya en redes sociales como Frida Sufrida) reveló que -según ella- su mamá Alejandra Guzmán le invitaba las drogas. Es más, dijo que la invitaba a drogarse juntas.

Al parecer estas declaraciones no fueron del agrado de La Guzmán quien más rápidamente, cuestión de horas, respondió a las palabras de su hija con tremendas revelaciones…

Así, vía Instagram, la cantante compartió su sentir tras las polémicas declaraciones que su hija ha hecho en su contra:

“Realmente hace tiempo que yo salí de mi casa y lo logré, y espero que algún día ella logre todos sus sueños, pero eso no significa que yo sea su bote de basura; eso no significa que la gente no sepa que yo sí puedo tener errores y los he tenido, pero también he tenido que recuperarme, que revisar todos mis defectos de carácter y ser mejor persona, ser mejor madre; pero ella no me permite acercarme, ella me tiene bloqueada en el celular”, dijo Alejandra Guzmán en referencia a Frida Sofía.

La interprete de “Mala Hierba” dijo que tras la última vez que tuvo contacto con su única hija, solo ha recibido desprecios, agresiones e insultos de ésta:

“Hablé con ella en su cumpleaños y lo único que recibí fueron insultos… ella insiste en que tiene un vídeo el cual no existe, porque yo nunca he tenido que esconder nada en mi vida, y menos algo tan bajo como lo que se acusa, que es falso, totalmente falso, y pongo las manos en el fuego porque yo no miento, es lo único que no he hecho en mi vida, mentir”, agregó.

“He buscado la manera de acercarme a ella, si ella no quiere, si su corazón está lleno de resentimiento y de odio hacia mí, hay necesidad de una terapia. También me enteré que a su padre y a la esposa de su padre los golpeó y realmente sí necesitamos de una terapia, de un psicólogo, de alguien que ayude, yo he puesto en manos de Dios toda esta situación porque no puedo controlar esto, también tengo mis problemas y esos los he aceptado y he tratado”, menciona en su vídeo.