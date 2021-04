Luego de que Frida Sofía señalara a su abuelo Enrique Guzmán de haberla “manoseado” cuando era una niña, su madre, Alejandra Guzmán, ha roto el silencio y compartido su postura a través de un emotivo video.

El clip, publicado a través de su cuenta oficial de Instagram, se acompañó con la descripción:

“No había querido dar un mensaje al respecto, pero necesito decirlo porque me duele lo que está pasando“, escribió la cantante reiterando su postura de no seguir alimentando el escándalo.

La intérprete de Yo te esperaba señaló que “ya era tiempo de hablar y que como madre ha hecho todo lo que ella ha podido para ayudar a su hija y acercarse“.

Asimismo, Alejandra Guzmán afirmó que decidió romper el silencio porque la situación ya rebasó los límites, y no afecta solo a su padre, sino a ella y toda la familia.

“Es muy delicado, es muy triste ver a mi padre, comprender por lo que está pasando. Yo también estoy pasado por esas acusaciones sin bases”, señaló.

Asimismo, Alejandra reiteró su apoyo a Frida Sofía, haciendo hincapié en que la necesidad de buscar ayuda psicológica.

“Te ofrezco Frida, arreglar esto de la mejor manera, buscar un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar, yo sé que podemos. Te ofrezco todo mi corazón y mi amor porque yo te parí“.

Para concluir, Alejandra Guzmán dejó en claro una vez más su apoyo al cantante Enrique Guzmán. Rechazó por completo las acusaciones y destacó su presencia en su vida.

“Esto es un asunto familiar, delicado. Pongo las manos en el fuego por mi padre, él me ha enseñado a trabajar y es un ejemplo para mí. Es un gran hombre“, concluyó su mensaje “La Guzmán”.

