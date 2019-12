Alejandra Guzmán presume abdomen de infarto en la playa

Kate del Castillo y Vadhir Derbez están dando mucho de qué hablar luego de asegurarse que mantienen un romance. Ahora, la reina del sur aclaró los rumores y se pronunció sobre su relación.

En una entrevista que dio por la alfombra roja de La Reina del Sur 3, Kate del Castillo reveló si realmente sostiene un romance con el hijo de Eugenio Derbez, Vadhir. Según lo que se decía, el actor le había propuesto matrimonio.

A esto Kate del Castillo respondió: “¿Quién le va a decir que no a Vadhir? ¿No? Lástima que soy amiga del papá sino no me sentiría mal, con eso de que se me da con los chavitos (risas), estoy bromeando”, aseguró.

Y es que, a sus 47 años Kate del Castillo sigue luciendo sensacional, por lo que no podría ser extraño que mantuviera una relación con Vadhir, de 28. Sin embargo, este romance no existe y así lo dejó en claro la actriz ante los medios de comunicación.

Por otro lado, sí que dejó en claro que el cantante es un “amor de chavo” y que le gusta mucho su forma de cantar. Por el momento Kate se encuentra soltera, sin embargo ha dicho en diferentes ocasiones cómo es su hombre ideal:

“Pantalones y nada más”, condenó.

Kate del Castillo estuvo casada en dos ocasiones, la primera vez fue con el comentarista deportivo Luis García y la segunda se dio con el actor Aarón Díaz. Actualmente se encuentra muy feliz por sus proyectos y pese a haber tenido un gran conflicto político debido a su relación con el Chapo Guzmán y Sean Penn, ahora vive tranquila.

