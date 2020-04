“Alejandra Guzmán está bien loquis”: Paulina Rubio. Sin pelos en la lengua la Chica Dorada se refirió así de La Guzmán a quien tachó de desequilibrada.

Pareciera que Pau Pau está iniciando una pelea a la que, de responder, Alejandra seguramente la destrozará…

Así es, resulta y resalta que Paulina Rubio habló sobre su compañera Alejandra Guzmán durante una entrevista.

En ésta, mencionó que por culpa de ella (La Guzmán) se canceló la gira que tenían planeada juntas, lo que reaviva la rivalidad entre las artistas.

Las declaraciones se hicieron durante una videollamada para el programa “El Break de las 7”, donde explicó que no habrá gira junto a La Guzmán porque está loca.

“Pues es que no se va a hacer, no se va a hacer, había algunos planes… no puedo hablar mucho del tema la verdad. Esta chava está bien loquis y pues no te puedo decir más que no se va a hacer, pero espero poder hacer una colaboración, con una gira mundial, con alguien súper fuerte, espontánea y con una mujer”, declaró Paulina.