Alejandra Guzmán envía emotivo mensaje a Frida Sofía

La cantante Alejandra Guzmán envió un emotivo mensaje a su hija Frida Sofía, con quien se encuentra en polémica desde inicios del 2019.

En entrevista con el programa “Despierta América”, Alejandra envió un mensaje conmovedor a su hija, a quien no ha visto desde hace más de dos años, buscando una reconciliación.

La cantante de “Volverte a amar” dejó ver que está dispuesta a por fin hacer las paces con su hija, pues se encuentra en un proceso de encontrar su bienestar mental.

La Guzmán contó en exclusiva que está medicándose para no caer en la tristeza derivada también de no estar cerca de su hija.

“El rollo es conocerte mejor y decir: ‘Ale, estás sensible, pero no te me deprimas, haz algo para esto’. Ahorita me estoy tomando un antidepresivo y la terapeuta me está ayudando también”, reveló.

En cuanto se le cuestionó sobre su relación con su hija, la cantante argumentó que Frida Sofía está en una edad difícil, pues a sus 28 años “busca su propia identidad”.

Sin embargó, confesó que tiene esperanzas de que algún día puedan reconectar y construir una relación madre e hija sana:

“Necesito de ella, la amo, la extraño, la parí, es sangre de mi sangre. La amo profundamente y comprendo que necesita tiempo para aprender de la vida, porque la vida te enseña a valorar y a ver que sólo tienes una madre, un padre, sean como sean”.

Te puede interesar:

Irina Baeva sobre Geraldine Bazán: “Quise hablar con ella”

Viuda de José Ángel García no se arrepiente de posar junto al cadáver

Por último, Alejandra Guzmán le dedicó unas palabras a Frida Sofía, en las que reafirmó que siempre estará para ella, a pesar de las diferencias y situaciones del pasado.

“Te necesito, te amo. Aquí estoy para ti, siempre te voy a esperar”, puntualizó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.