Alejandra Guzmán da a Frida Sofía gran cantidad al mes pese a ataques

Alejandra Guzmán da a Frida Sofía gran cantidad al mes. Luego de que Frida arremetiera contra los fanáticos de La Guzmán a través de sus redes sociales, se reveló la enorme cantidad de dinero que recibe al mes de su madre. Y es que parece que Alejandra no se olvida de mandar dinero a su hija.

El escándalo entre madre e hija parece no terminar, ahora la revista TvNotas publicó en su más reciente edición que la cantante de 52 años no tiene tan olvidada a su hija como ésta pudiera hacer parecer. Y es que Frida se ha dedicado a declarar en sus redes que La Guzmán no ha sido una buena figura materna.

A penas hace unos días Frida compartió un mensaje en su Instagram en donde declaró que desde niña fue ingresada a un internado, por lo que nunca tuvo una familia convencional. Pero ¿Cuánto es lo que paga al mes La Guzmán para que su hija viva bien? Te contamos los detalles más abajo.

La relación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía

Lo cierto es que, según la fuente de la revista de circulación nacional, la joven de 28 años recibe de su madre 240 mil pesos al mes, además de que le compró un costoso y lujoso departamento en Miami en donde Frida tiene todas las comodidades.

Por otro lado la fuente aseguró que Frida acude al psiquiatra para ayudarla con terapias y antidepresivos, así se mantiene tranquila. Así es como se reveló que Alejandra Guzmán da a Frida Sofía gran cantidad al mes pese a sus ataques.

Con información de TvNotas.