¿A cuántas cirugías estéticas se ha sometido Alejandra Guzmán?

A lo largo de los años, Alejandra Guzmán se ha posicionado como uno de los íconos de moda más influyentes en México. Además, se ha mostrado honesta ante su público sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido, y lamentablemente algunos de ellos han puesto su vida en riesgo.

En entrevista con Yordi Rosado, la intérprete de “Yo te esperaba” se sinceró sobre la gran cantidad de cirugías a las que se ha sometido, revelando que el número asciende a poco más de 40.

Asimismo, recordó la terrible experiencia que vivió tras haber recurrido a una inyección de polímeros en los glúteos. De acuerdo a Alejandra Guzmán, su salud comenzó a deteriorarse cuando se encontraba en Londres preparando uno de sus discos.

“Ahí ya no podía caminar y me empezaba a sentir muy mal, con una fiebre espantosa. Mi piel se pone negra y dura como una piedra y el plástico no permitía que mi piel respirara“, detalló la cantante.

Alejandra Guzmán y su batalla contra la muerte

Tras presentar un mayor número de complicaciones, la hija de Enrique Guzmán y Silvia Pinal acudió al hospital; sin embargo, tuvo que someterse a un gran número de cirugías para reparar el daño.

“Estuve internada seis veces en el hospital. Me han operado como 40 veces. Tengo una historia clínica muy amplia, soy la VIP de ahí. Ya no me siento mal, amo mis cicatrices, ahora me quiero más que antes, me acepto más, me cuido más y el haber estado e n el hospital me hizo darme cuenta de la capacidad que tiene uno de aprender”, expresó.

Incluso, Alejandra Guzmán tuvo que firmar un documento en el que autorizaba que hicieran “experimentos” para intentar salvarle la vida. No obstante, la cantante no demandaría en caso de que los resultados no fueran favorables.

