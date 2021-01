Continúan los contagios por coronavirus en el mundo de la farándula. Esta vez es el turno de la hija de Biby Gaitán, Alejandra Capetillo, quien anunció haber dado positivo a Covid-19 tras realizar un viaje a Madrid.

A través de sus redes sociales, Alejandra dio a conocer la noticia de su contagio y detalló los síntomas que ha presentado.

“Vengo con la noticia de que di positivo con Covid-19, gracias a Dios me siento dentro de todo bien, siento una gripe, me duele la garganta, los músculos”, escribió la hija de Eduardo Capetillo.

Alejandra Capetillo, hija de Biby Gaitán, da positivo por Covid-19

Además de compartir la noticia, la joven de 22 años pidió consejos a sus seguidores para sobrellevar la enfermedad, y les prometió documentar la evolución de su salud a lo largo de los días.

“Me van a ver mucho por aquí contándoles como voy en estos días que voy a estar aislada. La verdad cuando ayer me dieron los resultados tuve como un mini break down porque estoy muy lejos de mi familia. No sé cómo explicarlo”, reveló.

Alejandra Capetillo agradeció las palabras de aliento y cariño de sus seguidores; además les prometió que aprovechará el tiempo que debe quedarse en casa para aprender a cocinar.

“Normalmente cuando me enfermo estoy con mi familia, y pues ahorita estoy aquí tan lejos y aislada. Quiero estar con mi familia pero ni modo, me tocó lejos y pues a pasarlo”, finalizó.

