Alejandra Ávalos quiere abrir una cuenta en OnlyFans

Alejandra Ávalos está lista para explorar nuevas líneas de negocio, por lo que compartió su interés por incursionar en OnlyFans, la famosa plataforma de suscripción donde la gente puede acceder a contenido erótico y explícito.

De acuerdo a la famosa, es importante mantenerse actualizada y no “nadar contra corriente”; por lo que está contemplando firmemente unirse a la ola de artistas como Dorismar, Celia Lora, Lis Vega y Yanet García que muestran su lado más sexy en esta plataforma.

“Lo estoy empezando a pensar, porque ya vi que es un medio que deja mucho dinero y pues en esta pandemia así como corre el río hay que ir, no contra corriente”, señaló Ávalos al respecto.

La cantante Alejandra Ávalos podría incursionar en OnlyFans

Sin embargo, la actriz y cantante indicó que antes de dar este paso necesita informarse bien sobre “qué alcances tiene la página, si realmente vale la pena hacerlo, considerar este tipo de cosas que a lo mejor los mismos fans que ya me han seguido después de muchos años pues quizá me digan algo, ‘sí te conviene o no te conviene'”.

Al ser cuestionada ante la posibilidad de que su imagen se vea dañada por abrir una cuenta en OnlyFans, Alejandra Ávalos respondió que: “Desde que yo era muy jovencita siempre lo manejé en mi carrera (lo sugestivo), me veía sexy, enseñaba un poquito de acá, claro que con una finura, con una clase”.

Para finalizar, habló sobre la razón por la que decidió nunca posar para la revista Playboy:

“Porque no quería formar parte de las chicas que venden su cuerpo por la belleza nada más, sin que hubiera una causa, yo nunca quise posar desnuda por el dinero“, compartió la famosa de 52 años.

