Alejandra Ávalos era humillada por Érika Buenfil. Parece que “la reina de TikTok” también tiene su lado oscuro, pues recientemente la cantante Alejandra Ávalos confesó que recibió mucha humillación por parte de Buenfil y Laura Flores.

Según la cantante, tanto Flores como Buenfil se encargaron de destruirle la vida pues la trataron muy mal y en su momento la ofendieron. Mira las fuertes confesiones que Ávalos dio sobre estas dos actrices. Algunos aseguran que Alejandra está mintiendo solo para colgarse de la fama de Buenfil. Mira las declaraciones que hizo.

La cantante confesó que cuando se comenzaba a presentar recibía varias críticas por parte de Buenfil y Flores quienes la llegaban a llamar “gorda” y hasta querían verla detrás del escenario, a lo que ella se negaba.

“Pagaban para ir a verme y desde la primera fila, es decir estaban a mis pies. Me decían “gorda”, “panzona”, y “tienes celulitis”. Así me empezaban a gritar cosas y empezaban a platicar para llamar la atención. Todo lo que me dijeron era pura envidia”, aseguró.