¡Alejandra Ávalos perdió 25 kilos y luce espectacular!

Con gran tristeza y profundo dolor despido a mi amigo @yoshiooficial_ cuya amistad y cariño dejaron huella en mi vida! Mi más sentido pésame a La Familia Nakatani , a Marcela su esposa , a sus hijos Kaoru y Akira , a todos los amigos, colegas y gente que supo conocer al gran ser humano, extraordinario y sensible cantante que nos contagió dulzura , caballerosidad , amistad , compañerismo, generosidad, amabilidad y su cariño incondicional! Te vamos a extrañar mucho ! Hasta el cielo ….Nuestro cariño, admiración y respeto en tu partida ! Los honores y reconocimiento a tu carrera los haremos sin duda mi querido amigo, pero tu legado musical ya quedó plasmado en la eternidad! Un aplauso eterno hasta el Cielo !