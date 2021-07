Alejandra Ávalos asegura que Luis Miguel la está buscando y hasta un “Whats” le mandó

La actriz y cantante Alejandra Ávalos vuelve a ser el tema de conversación, aunque en esta ocasión fue gracias a las declaraciones en las que aseguró que Luis Miguel ha intentado contactarla en repetidas ocasiones. ¿Cuál es la razón? Aquí te lo contamos.

En entrevista con el programa “Sale el Sol”, Ávalos reveló que durante los últimos días ha sido “contactada” por una persona que asegura ser parte del equipo de Luis Miguel.

De acuerdo al mensaje que recibió a través de Whatsapp, el “Sol de México” la está buscando para poder retomar contacto.

“Yo tengo una línea telefónica que está abierta al público, que es este celular con el que yo contesto las llamadas, los recados, todo lo que tenga que ver con Whatsapp. De repente me surge un mensaje de una persona que no tengo en la agenda y me pone: ‘Me dice Luis Miguel que soñó con usted y quiere que le de un mensaje’. Yo le contesto a través de un mensaje de voz: ‘Oye dime quién eres. Dame tu nombre y dime también qué Luis Miguel. Y me contesta: ‘Luis Miguel Gallego Basteri'”, detalló.

Alejandra Ávalos no descarta un encuentro con Luis Miguel

Sin embargo, ante la posibilidad de que dicho mensaje fuera una calumnia, Alejandra Ávalos decidió guardar el número e investigar de dónde provenía. Para su sorpresa, el número estaba registrado en Miami.

“También me puse a pensar que a lo mejor era una broma pesada de alguien, pero fue muy respetuosa la persona, o sea, hasta ahora el teléfono es de Miami, ya lo rastreé y no sé quién pudo haber sido”, expresó la cantante.

No obstante, Alejandra Ávalos finalizó su entrevista confesando que no descarta la posibilidad de un reencuentro y su equipo y ella están esperando volver a tener contacto con Luis Miguel.

“Si fuera Micky, yo conozco perfecto la voz de Micky, cómo habla y demás. O sea, no creo caer en las garras de un imitador. Estamos en espera de eso (la llamada)”, concluyó.

