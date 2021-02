Alejandra Ávalos asegura que José José dejó otro testamento: “Sarita lo tiene”

La cantante Alejandra Ávalos vuelve a ser noticia, esta vez porque dio a conocer que puede existir otro testamento del fallecido José José, de quien ha asegurado haber sido una amiga muy cercana.

Ávalos asegura que este testamento sería más reciente que el que encontraron Anel Noreña (ex esposa del cantante) y sus hijos José Joel y Marysol Sosa en 2020.

Alejandra Ávalos y José José.

En entrevista con el programa “De Primera Mano”, la también actriz cuenta que solicitó a la disquera de José José poder grabar algunas de sus canciones en su próximo proyecto. Sin embargo recibió una respuesta no muy grata.

“Obviamente debe haber una persona que haya quedado para el manejo de las regalías, del cobro de regalías y demás, y hasta donde yo me quedé, es Sarita Salazar quien se quedó con eso, entonces las cosas al final van tomando su curso”, explicó a través de la videollamada.

Alejandra Ávalos pidió usar extractos de la voz de José José en su nuevo álbum

Ávalos asegura que la respuesta de la disquera fue lo que la hizo sacar la conjetura de que podría existir un documento más reciente. Este podría expresar la voluntad de José José por heredar a su hija menor.

“Al principio de mi petición ellos no pudieron hacer nada tampoco hasta que se revelara quién iba a ser la persona que iba a tomar las decisiones sobre ese legado musical, que en este caso es los derechos de utilización de la voz de José José”, añadió.

Alejandra Ávalos finalizó asegurando que de existir un testamento más reciente, este ya se encuentra en posesión de la viuda de José José (Sara Salazar) y su hija “Sarita”.

“Cuando la compañía disquera me dijo que Sarita Salazar era la que decidía el darme el permiso o no, con eso me dieron a entender que ya se había abierto la última voluntad de José José en Estados Unidos, con eso deduzco que es un testamento posterior al de México”, finalizó.

