La actriz mexicana Aleida Núñez desató una ola de comentarios tras revelar que hace algunos años también fue cortejada por uno de los solteros más codiciados del medio, Luis Miguel.

Tras el estreno de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” se han ido destapando algunos de los romances del Sol de México que hasta el momento se habían mantenido en secreto.

Tal es el caso de Aleida Núñez, quien recientemente aseguró que rechazó a Luis Miguel porque en ese momento tenía pareja.

En entrevista con la Agencia México, Núñez relató que en algún momento de su vida recibió la invitación por parte de un amigo de Luis Miguel para asistir a una reunión, pero, prefirió decir que no.

Te puede interesar:

Aleida Núñez quiere asegurar sus glúteos por un millón de dólares

Aleida Núñez confesó no requerir rejuvenecimiento íntimo

“En aquel momento yo tenía a mi pareja, y justamente me habló en una ocasión un conocido me dice: ‘oye, va a estar Luis Miguel, van a estar varios amigos, pero te estamos invitando porque quiere que estés’, y yo la verdad es que en ese momento tenía novio, entonces no pude ir”, recordó la actriz de Mañana es para siempre.

Aleida detalló que en ese momento mantenía una relación con el también actor, Juan Ferrara. Sin embargo, aseguró que si en ese momento hubiera estado soltera, definitivamente habría acudido para estar con Luis Miguel.

“Pero si en ese momento no hubiera estado con novio sí hubiera ido, porque seguramente no sé que hubiera pasado, besos o algo más”, concluyó Aleida Núñez.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen