Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se separan

Nos gustaría comunicar por este medio que todo lo que ha salido en notas y especulaciones sobre nosotros está bastante alejado de la realidad. Les contamos que sí, efectivamente está pasando algo muy importante, algo que llevamos varios meses resolviendo. Tomar la decisión de modificar dinámicas desde lo profundo requiere de mucha valentía, sobretodo cuando hay un amor tan inmenso entre nosotros. Lo más común es estirar la cuerda hasta que se rompa. Y cuando eso pasa se quiebran cosas que se vuelven irreparables. Nunca nos permitiremos llegar ahí. Por eso decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja. Retomar la individualidad para investigar qué está pasando, dar espacio a sanar, reconstruir, transformar. Y en esa reconstrucción estamos abiertos a lo que pueda suceder. Las opiniones de parte nuestra hacia los medios disminuiran durante un tiempo ya que vamos a cuidarnos de especulaciones y entrometimientos que contaminen nuestra relación, la cual para nosotros siempre ha sido sagrada. nunca hemos tenido problema en ser transparentes y lo seguiremos siendo ya que es parte de nuestra esencia. Pero a la vez es algo delicado que debemos cuidar y sabemos que es una situación fuera de lo común para una sociedad con puntos de vista tan cuadrados y lamentablemente vivimos en un medio en el cual esto ni es comprendido ni respetado y es interpretado en las formas más burdas y equivocadas. Necesitamos tiempo, espacio y sobretodo MUCHO respeto de su parte para poder averiguar poco a poco y en privado qué sigue. La familia que hemos formado juntos es nuestra prioridad y la defenderemos siempre.