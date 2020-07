Aislinn Derbez y Kalimba así fue su tórrido romance. Se ha especulado que el cantante podría conquistarla de nuevo y cuenta con la aprobación de Eugenio.

La actriz protagonizó el video junto a su novio “Solo déjate de amar” donde también sale Eugenio Derbez.

Tras darse conocer de manera oficial y ahora legal el proceso de divorcio entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, se ha especulado quien podría estar nuevamente interesado en la actriz es su ex novio Kalimba.

Ambos se encontraban saliendo por lo que en el 2007, Ailsinn protagonizó el videoclip “Solo déjate amar”, fue tanta la química que se especuló terminó en un tórrido y secreto romance.

La historia del video aparece Aislinn vestida de novia caminando rumbo al altar, ahí la esperaba su papá (y también en la vida real) Eugenio Derbez.

Pero en el momento que la actriz iba caminando para darle el sí acepto aparecían en su cabeza flasback de ella junto a Kalimba, por lo que se arrepiente en el último momento y sale corriendo a buscar a su verdadero amor que es el cantante.

En aquella época Aislinn comenzaba su carrera como actriz, motivo por lo cual no continuó su noviazgo con Kalimba debido a que se fue a estudiar actuación a Nueva York, aunque ambos quedaron en muy buenos términos.

Cabe mencionar que Aislinn hace unos días confesó y reconoció los errores que ha cometido en sus relaciones y por lo cual no han prosperado:

“A mí me pasa, en todas mis relaciones me pasó, que en lugar de ser yo misma, me la pasaba observando e investigando al otro: qué le gusta, qué no le gusta, tratando de complacer y tenía esta misión, de la que me sentía muy orgullosa, de voy a entender lo que quiere y le gusta para yo convertirme en eso y estarlo complaciendo constantemente”, dijo.