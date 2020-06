View this post on Instagram

pues no se ustedes que opinen pero yo digo que estoy bien papasito nivel príncipe de Disney… hasta lo quiero conocer… hagan swipe y comprueben que en efecto todos los derbez somos iguales.. depende el angulo o cómo amanezcamos, nos parecemos más a uno u a otro… que onda con los genes de @ederbez me explican?