Aislinn Derbez revela cómo fue de madrastra Victoria Ruffo. La actriz era una niña cuando su papá tuvo una relación con ‘La Queen de las telenovelas’.

La actriz de 32 años de edad habló por primera vez de su convivencia con Victoria, ella es media hermana de José Eduardo Derbez, quien es hijo de esta última.

Muy pocas veces se le ha cuestionado a Aislinn Derbez sobre su relación con Victoria Ruffo, quien fue la esposa de su papá Eugenio Derbez desde 1992 hasta 1997, cuya relación nació José Eduardo Derbez.

Aunque la relación entre Eugenio y Victoria no terminó nada bien, hasta le fecha siguen sin dirigirse la palabra, por lo que hace unos días el actor cómico confesó que podría pedirle disculpas a su ex esposa, quien al enterarse dijo que no se las aceptaría.

Pues ante estas polémicas declaraciones Aislinn Derbez fue cuestionada sobre qué opinaba al respecto comentó que no entendía las razones por las cuales no perdonaba a su papá:

“Mira nada más, ¿no se las acepta? (…) pero dime de qué eran las disculpas porque no entiendo”, dijo.

También comentó que cómo era su relación con Victoria Ruffo, en el tiempo que fue su madrastra cuando era pareja de su papá, hasta le mandó un mensaje a la gran actriz:

“La verdad es que siempre me llevé bien, o sea como que nunca tuve mucha relación con Victoria, pero el tiempo que nos llegamos a ver se portó bastante decente, pero sí que ya deje ver a José Eduardo a mi papá”, confesó.

Por última la primogenita de Eugenio Derbez dijo que le gustaría que Victoria saliera en la segunda temporada del reality ‘De Viaje con los Derbez’ que hicieron en el 2019:

“A mí sí me gustaría que Victoria salga en el reality, vamos a invitarla con mucho gusto”, precisó la estrella de cine y televisión, quien también bromeó sobre el comentario que hizo la mamá de José Eduardo Derbez al destacar que participaría solo si le dan el sueldo que recibe Eugenio Derbez. “Pues sí se lo merece, yo creo que sí”, informó.

Con información de Las Estrellas.