“Así no la eduqué”: Eugenio Derbez sobre las candentes fotos de Aislinn en lencería

Este fin de semana, la actriz Aislinn Derbez vuelve a ser noticia. Esto luego de que compartiera unas candentes fotografías en lencería, desatando una ola de comentarios, específicamente de su papá, Eugenio Derbez. ¡Te contamos todos los detalles!

Aislinn sorprendió a todos al publicar unas sensuales fotografías que resaltaron su belleza a los 33 años. Las imágenes fueron capturadas por el fotógrafo Henry Jimenez Kerbox.

En la fotografía se aprecia a una sensual Aislinn, portando un conjunto negro de encaje y tocándose el rostro, mientras sobresale su cuerpo delgado y trabajado.

La actriz acompañó la imagen con la leyenda: “Pues @henryjimenz me convenció y me tomó estas fotos y si me gustaron. Y bueno… aquí esperando a que @ederbez juzgue mi foto… lo bueno es que ya conoce bien a @henryjimenz así que arréglense entre ustedes…”.

Este mensaje haciendo referencia a “las críticas” que lanzó el famoso actor Eugenio Derbez, sobre la sensual sesión de fotos.

Y es que más que una crítica, el comediante respondió con su peculiar sentido del humor, recibiendo miles de likes por su gracioso comentario.

“Yo no la eduqué así. Eso ha de venir del lado de su mamá”, escribió Derbez.

Sin embargo, Eugenio no fue el único famoso que comentó la publicación, Por su parte, el actor mexicano Jaime Camil, también bromeó con la actriz sobre sus reveladoras imágenes.

“No sólo te va a juzgar mi hermanito @ederbez, yo también, en mi papel de Padre (de familia, no de iglesia) te voy a estar pidiendo que te me andes tapando, por favor”, escribió Camil para reprender sarcásticamente a Aislinn Derbez.

Como resultado, Eugenio Derbez agradeció la “intervención” del actor: “¡Exacto mi querido @jaimecamil. Gracias por apoyarme! ¿Cuál es la necesidad de destaparse? Bueno, a ti qué te digo si saliste en la revista Quién encuerado y en cuatro patas”.

Finalmente, el hermano de la protagonista de “A la Mala”, Vadhir Derbez, puso de su cosecha, y reprendió al fotógrafo con un sarcástico comentario al estilo de su papá.

