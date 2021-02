La actriz mexicana Aislinn Derbez rompió el silencio de nueva cuenta y dio a conocer detalles sobre su divorcio con el papá de su hija, Mauricio Ochmann.

A casi un año del anuncio de su separación, las causas de la separación de esta pareja sigue siendo controversia, pues eran una de las parejas más queridas de México.

Sin embargo, recientemente la actriz decidió compartir un poco más sobre la razón detrás de su divorcio en una transmisión en vivo desde la cuenta: “La Magia del Caos”.

En compañía de Santiago Molano, experto en el desarrollo y relaciones humanas, Aislinn reveló que la incompatibilidad de ideas fue un gran motivo de su ruptura con el actor.

“No está funcionando, no está siendo compatible, no hay compatibilidad mental en muchos aspectos y eso no significa que te tengas que quedar”, añadió al hablar de su mediática separación.

Aislinn y Mauricio mantienen una relación cordial

A pesar de esto, la también actriz recalcó que no hay ningún problema entre ellos, pues entre ellos sigue existiendo un lazo de fraternidad.

“Amo al papá de mi hija, con todo el corazón. Lo amo y siempre lo amé, incluso cuando se acabó el enamoramiento nos seguíamos amando impresionante, pero empezó a pasar eso, que decíamos es que ‘tú vas para acá’, ‘yo voy para acá’, ‘tú crees esto’ y ‘yo creo esto'”, describió.

Aislinn Derbez finalizó diciendo que aunque la frase suene muy “cliché”, su ahora ex pareja y ella decidieron separarse por su bienestar y el de su hija.

“Nos amamos y nos respetamos impresionantemente y por eso estamos haciendo lo que hacemos. No hay que matarse, no hay que odiarse. Todo el mundo cree que si terminar una relación hay drama y claro que no”.

“Te puedes separar amando completamente a esa persona, incluso amándola más que antes”, recalcó.

