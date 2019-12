Aislinn Derbez desnuda en Instagram, presume hermosa figura

View this post on Instagram

Otra increíble foto de @aintzaudaetaphoto 😍 Creo que hace 3 años no me había vuelto a sentir tan cómoda con mi cuerpo. Había hecho muy poco ejercicio en los últimos 3 años pues me enfoqué más en mi proceso de maternidad y los ajustes hormonales tan extremos que viví (que muchos le llaman depresión postparto, pero etiquetarlo así no sirve de mucho ya que es algo tan natural que a la mayoría nos sucede simplemente a algunas más intensamente que a otras y urge que se normalice). Pero ahora he decidido regresar a mi, y el primer y más difícil paso (para mi, jaja) es el ejercicio, para mi la motivación de “tener buen cuerpo” nunca ha sido suficiente para dejar la hueva a un lado😂. Necesitaba una motivación más profunda. En estos días de viaje he hecho yoga, baile, correr, caminar, nadar, creo que hay demasiadas opciones increíbles para moverte (no sólo el gym) y la verdad es que el cuerpo agradece demasiado el movimiento. Y una vez que empiezas ya no lo quieres dejar. Como me dijo el otro día @JaimeKohen para lograr equilibrio constante necesitamos 3 cosas constantes: movimiento físico, momentos de meditación o introspección y terapia. Con esas 3 estamos del otro lado.