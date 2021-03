Aislinn Derbez demostró que este 2021 está lleno de sorpresas, para su gran regreso la actriz compartió pantalla con el actor Ryan Reynolds en un divertido comercial.

Derbez y Reynolds serán la imagen de la campaña publicitaria y comercial de las papas Sabritas, que será lanzado este martes por la noche en toda la República.

En el clip veremos a la mexicana competir con el canadiense por la última bolsa de papas Sabritas. En el anuncio ambos buscan acompañar su torta y sándwich con las clásicas papas.

Asimismo, durante el anuncio Aislinn Derbez relata sus momentos favoritos de la infancia, en donde se encarga de contar su amor por las papas.

“Desde que era chica, me encantaba combinar mi sándwich o mi torta (a mí me gusta más la torta, la verdad) con unas papas Sabritas, es que, ¿a quién no le gusta la sensación de sentir y escuchar el crujido de las papas en cada bocado?”, señala.

Por su parte, Ryan Reynolds aparece como “El Güero” que se roba las papitas de la actriz.

Si bien Ryan no es nuevo para la marca, y ya había aparecido como imagen de la compañía el pasado mes de diciembre, será la primera vez que Reynolds y Derbez compartan pantalla.

Con este proyecto, la mayor de los hijos de Eugenio Derbez es la primera mujer desde hace 10 años en coestelarizar una campaña de dicha marca.

