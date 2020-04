Aislinn Derbez: “De esposos pasamos a amigos”, descarta reconciliación. El matrimonio se encuentra separado desde hace un mes, pero siguen viviendo juntos.

La actriz como muy pocas veces abrió su corazón y dio algunos detalles más sobre la separación con Mauricio Ochmann.

Tras hace unos días aparecer juntos Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann junto a su pequeña Kailani, todo indica que no hay reconciliación entre los famosos.

Sus seguidores comenzaron a especular que los famosos ya estaban otra vez juntos, tal parece que no es así, la actriz tuvo una platica en Instagram Live con el actor Justin Baldono ( Jane The Virgin), durante la conversación le confesó que sí está separada de su esposo, pero viven juntos.

El guapísimo actor le contestó que muchas personas tienen una idea equivocada del matrimonio:

Asimismo, Aislinn confesó algunos detalles del motivo que la llevó a separarse de Mauricio Ochmann:

“Lo amo mucho, y obviamente no esperé que esto nos pasara a nosotros, pero he sido muy abierta con el proceso, a finales del año pasado y el inicio de este, la separación de Mauricio fue una de las cosas más difíciles que he pasado en mi vida, pero ahora creo que es una gran transformación y me siento emocionada por lo que vendrá”, explicó