Aislinn Derbez confiesa y reconoce errores en sus relaciones. La actriz antes de casarse con Mauricio fue novia de Kalimba.

Ella misma ha reconocido que en su matrimonio fue una persona muy posesiva con el actor, uno de los motivos por los cuales no pudo funcionar su matrimonio.

Vaya revelaciones son las que ha dado Aislinn Derbez luego de que se confirmara su divorcio con Mauricio Ochmann.

Mediante un podcats La magia del caos la actriz confesó que le ha ido muy mal con sus ex novios, debido a que ha cometido varios errores cuando busca pareja.

Durante la plática Aislinn estuvo con la terapeuta Nilda Chiaraviglio, con quien reconoció todos los errores que ha cometido, donde lejos de conseguir un noviazgo duradero ha sido todo lo contrario:

“A mí me pasa, en todas mis relaciones me pasó, que en lugar de ser yo misma, me la pasaba observando e investigando al otro: qué le gusta, qué no le gusta, tratando de complacer y tenía esta misión, de la que me sentía muy orgullosa, de voy a entender lo que quiere y le gusta para yo convertirme en eso y estarlo complaciendo constantemente”, dijo.