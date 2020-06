Aislinn Derbez confesó haber sido muy controladora con Mauricio. El ahora ex matrimonio ya comenzó legalmente los trámites de divorcio.

Según existe una buena relación entre Aislinn y Mauricio, pero cada vez surgen nuevas revelaciones por los cuales se pueden estar divorciando.

Tras dar a conocer Mauricio Ochmann que comenzó de forma legal los trámites de divorcio con Aislinn Derbez, la actriz no había querido dar declaración alguna.

Sin embargo la actriz ha decidido abrir su corazón y dar detalles sobre cómo fue su matrimonio con el actor, el cual parecía sería uno de los duraderos dentro del medio del espectáculo, por la forma en que derramaban miel en sus cuentas de Instagram.

Pero una vez que anunciaron su separación de manera temporal sorprendieron a sus seguidores con la noticia, tras unos meses ahora confirmaron que se encuentran divorciándose de manera legal.

Aunque se desconocen al 100 por ciento los motivos de la separación, Aislinn ha realizado como nunca unas declaraciones donde confesó cómo fue su matrimonio, así lo realizó en un evento en línea donde habló de todo:

“Uno nunca sabe qué significa amor propio gran parte de su vida, porque nadie nos enseña. Ahí me di cuenta que me tenía que empezar a tratar con el mismo amor que le tengo a mi hija, a mi familia, a mi esposo en su momento. ¿Por qué sí puedo amar a estas personas y no conmigo?”, dijo.