Aislinn Derbez celebra sus 34 años con una gran sorpresa

Aislinn Derbez llegó al mundo un 18 de marzo hace 34 años y ¡los Derbez están de fiesta!. La primera hija de Eugenio celebra un año más de vida, y fue por redes sociales que compartió su sentir.

“En el paraíso … y demasiado feliz, ya casi es mi cumple” @aislinnderbez vía instagram

Su familia no tardó en felicitarla; su papá se puso sentimental y en un post de Instagram le escribió unas palabras donde le expresó su amor y orgullo.

“Tenía solo 23 años cuando me enteré que venías en camino. Tenía miedo de convertirme en papá… pero todo cambio cuando te pude abrazar”. También nos da a conocer que la famosa frase “Eres lo mejor que no quería que me pasara” en la película “No Se Aceptan Devoluciones”, la escribió pensando en ella. Eso detona muchos sentimientos, a pesar de los problemas, son una familia donde el cariño y ternura resaltan ante todas las cosas.

@ederbez vía instagram

También Kai y Mau Ochmann le dedicaron un tierno video donde ambos le cantan “Happy Birthday, mamá” a todo pulmón y risas.

La famosa actriz mexicana ha puesto en alto su nombre y siempre está activa en sus proyectos para poder dar lo mejor de sí misma. En este cumpleaños decide darse y darle a sus fans un regalo ¿De qué se trata?.

Después de trabajar por mucho tiempo y de la mano con su equipo, da la noticia sobre la segunda temporada de su podcast en “La Magia del Caos”, el cual toca temas de reflexión y la relación con el mundo, al igual que habla a cerca del camino que ha construido y de lo que es ahora.

El podcast de Aislinn Derbez está disponible en plataformas como YouTube, Spotify, Apple music o Amazon music. ¡No te pierdas ni un episodio por que están buenísimos!

