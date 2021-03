La actriz Aislinn Derbez celebró a lo grande su cumpleaños número 34 el pasado 18 de marzo en las playas de Tulum; y aunque las felicitaciones por parte de amigos y familia no se hicieron esperar, la mexicana recibió tremendo regaño por parte de Eugenio Derbez. Aquí te contamos por qué.

La hija mayor del clan Derbez decidió festejar su cumpleaños al lado de algunos amigos en Tulum, compartiendo algunas fotografías y videos de su tranquila escapada.

Tal fue el caso de la reveladora fotografía en donde se aprecia a Aislinn posando con un bikini naranja con blanco, muy sonriente frente al espejo.

“En el paraíso… y demasiado feliz. Ya casi es mi cumple”, escribió la actriz de A la mala y Hazlo como hombre, para acompañar la publicación.

Por esta razón, Eugenio Derbez tomó acción desde su cuenta de Instagram para evidenciar que Aislinn lo dejó “plantado con todo y pastel por irse con sus amigos”.

“Te tenía listo el pastel y me cambiaste por irte a Tulum, lo que más me dolió es que no me invitaste al hotel Azulik… Regrésate ya”, escribió el actor.

Aunque “el enojo” fue momentáneo, pues el actor de No se aceptan devoluciones le dedicó un emotivo mensaje a su hija, dejándole saber que “tu llegada ha sido el mejor regalo de mi vida”.

“Tenía solo 23 años cuando me enteré que venías en camino. Tenía miedo de convertirme en papá… pero todo cambio cuando te pude abrazar”, escribió Eugenio Derbez en su post de Instagram.

Aislinn Derbez celebra sus 34 años con una gran sorpresa

Esta no es la primera vez que el actor bromea públicamente con su hija. Hace algunas semanas, la actriz se volvió tendencia junto a su padre Eugenio Derbez, luego de que este “la regañara” por subir imágenes que dejan poco a la imaginación.

“Yo no la eduqué así. Eso ha de venir del lado de su mamá”, escribió Eugenio Derbez en broma bajo la publicación de una Aislinn portando un conjunto negro de encaje y tocándose el rostro.

