Airbnb pone en renta el departamento de Carrie Bradshaw de Sex and the City; este es el precio

Sex and the City es una de las series más exitosas de la televisión estadounidense que logró ganarse el cariño de millones de espectadores desde el primer momento, algo que consiguió gracias a su trama y personajes, como el de Carrie Bradshaw, interpretado por la guama actriz Sarah Jessica Parker. Y si a ti te enganchó este programa, te sorprenderá saber que el icónico departamento donde vivía en la serie ha sido puesto en renta a través de Airbnb.

Si bien esta serie se transmitió hace algunos años, ahora Carrie y el resto de los personajes están por volver a la pantalla, a través del sistema streaming de HBO Max, reestreno que no te puedes perder.

Departamento de Carrie Bradshaw ,de Sex and the City, es puesto en renta en Airbnb

Con el próximo reestreno de Sex and the City en HBO Max, Warner decidió aliarse con Airbnb para que los fans de la serie y público en general puedan alojarse en el departamento que habitaba Carrie Bradshaw, personaje al que dio vida la actriz Sarah Jessica Parker.

Se trata de una recreación de dicho inmueble, el cual no estará en la misma ubicación que en el programa de televisión, sino en un lugar en Chelsea.

Pese a que no se trata del mismo departamento, es un hecho que se encargaron de acondicionarlo de tal forma que se asemeja muchísimo al original.

El icónico escritorio donde la protagonista escribía sus columnas sobre sexo y las vivencias de ella con sus amigas, al igual que el banco de palma y su guardarropa, son algunos de los elementos que podrás encontrar dentro de esta peculiar departamento.

Será a partir del próximo 8 de noviembre cuando aquellos fanáticos de Carrie Bradshaw y Sex and the City podrán registrarse en Airbnb y así poder reservar un alojamiento en la fecha que ellos deseen.

De acuerdo con la información revelada hasta ahora, el costo por noche en este departamento será de 23 dólares, lo cual equivale a casi 500 pesos mexicanos, un precio que al tratarse de una recreación del famoso inmueble de una de las protagonistas no es excesivo.

Sarah Jessica Parker emocionada por recreación de su departamento en Sex and the City

Esta noticia no solo sorprendió a los fans de la serie, sino también a la bella actriz Sarah Jessica Parker, quien a través de sus redes sociales celebró el proyecto entre Warner y Airbnb, con motivo del siguiente lanzamiento de Sex and the City a través de HBO Max.

La también productora de cine, teatro y televisión de 56 años de edad expresó que era increíble estar nuevamente en un lugar tan familiar para ella y que espera que a los fans les guste.