La actriz África Zavala se encuentra en una nueva etapa de su vida, la maternidad; y aunque la ha disfrutado mucho, reveló que al principio tuvo momentos muy difíciles, como la depresión postparto.

En una entrevista con varios medios de comunicación en las afueras de los estudios de Televisa San Ángel, la actriz dio algunos detalles de ese difícil capítulo de su vida.

“Sí me pega un poquito, sí me dio, debo de aceptarlo. En un momento sí sentí, las hormonas te vuelven loca, pero mi marido y mi bebé me ayudaron muchísimo, y salimos adelante“, dijo.

Además de que es un padecimiento común luego de dar a luz, África Zavala también atribuyó su depresión al largo encierro de la pandemia por coronavirus.

“No sé, te pones a llorar por todo, y no sé, tus hormonas te vuelven loca. Yo soy una persona muy centrada pero hay que aceptar que estaba muy sensible y más por el encierro“, agregó.

Te puede interesar:

África Zavala luce pequeña pancita de embarazo en la recta final

África Zavala impacta con su rostro al natural

Sin embargo, la actriz de “Corona de Lágrimas” y “La malquerida” recalcó que fue el amor y apoyo de su pareja y familia, lo que la ayudó a salir de la depresión postparto.

“Mi pareja me apoyó teniendo paciencia, y entendiendo que es un proceso natural, hay que saber que es parte de”, dijo.

Luego de este oscuro episodio en su vida, África Zavala aseguró estar más que lista para regresar a los foros de televisión. Y sin dar muchos detalles sobre algún proyecto en puerta, afirmó que está muy contenta en los ámbitos personal y profesional.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.