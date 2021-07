Adriana Lavat acusa a Rafa Márquez de “amedrentarla”

La disputa legal entre Adriana Lavat y el ex futbolista Rafa Márquez está lejos de terminar, ya que la ex pareja sigue sin llegar a un acuerdo para la manutención de sus hijos, Rafaella y Santiago.

La batalla legal de Márquez y Lavat data de 2015, cuando se reveló que la ex estrella del Tri demandó a la artista con el fin de reducir la pensión estipulada por las autoridades de Nueva York, Barcelona y Miami.

Sin embargo, la cosa no acabó allí, pues tan solo dos años más tarde, Adriana Lavat recurriría a las autoridades para destapar la falta de pagos de pensión del exfutbolista.

Asimismo, sorprendió al revelar que estaba recibiendo amenazas por parte de Rafa Márquez y su pareja, Jaydy Michel.

De acuerdo a la famosa de 47 años, dichas amenazas fueron comunicadas por el abogado de su ex, quien le indicó que: “si quiere seguir con el proceso por incumplimiento de pagos, será un proceso largo, tedioso y costoso”.

A esta acusación, Lavat declaró que a lo largo del proceso han tratado de menospreciarla e irrespetarla utilizando los términos de: “zorra, abusiva y vividora”.

No obstante, la famosa no está dispuesta a ceder y aseguró que su única intención detrás de la batalla legal es que se acabe la “injusticia de violencia económica” que Rafa Márquez tiene hacia sus hijos, señalando que el ex futbolista “prefiere gastar en abogados que darles a sus hijos”.

