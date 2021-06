Adrián Uribe rompe en llanto al recordar sus inicios como payaso

¡Yordi Rosado lo ha hecho de nuevo! En la última edición de su programa “En entrevista con Yordi” el comunicador tuvo una emotiva plática junto al actor y comediante Adrián Uribe, mismo que generó un emotivo momento al recordarle sus inicios como payaso. ¡Sigue leyendo para enterarte!

Domingo a domingo, Yordi Rosado comparte a través de su canal de Youtube emotivas entrevistas que muestran un lado completamente oculto de estrellas de la televisión, cine y mundo de la música.

En esta ocasión fue turno de Adrián Uribe, quien recordó los obstáculos que pasó antes de alcanzar la fama con la que cuenta hoy en día. Para ello, Uribe utilizó una “maquina del tiempo” (una nariz de payaso).

El actor detrás de “El Vítor” recordó que a los 16 años trabajaba como payaso haciendo “shows en el Caballo Bayo” por “160 pesos por una hora y media”.

Adrián Uribe se sincera sobre los inicios de su carrera

Durante su relato, el protagonista de Nosotros los Guapos confesó que su profesión lo hizo el blanco de muchas críticas y burlas.

A pesar de intentar no prestar atención a dichos señalamientos siempre quiso mostrar su valor “a toda esa gente que se ha burlado de mí, que me ha dicho que no voy a pasar de payasito de fiestas o que se burlaba de mi cuando mi abuelita iba a trabajar en las casas a hacer el aseo o cuando nos preguntaban que dónde nos habíamos ido de vacaciones”.

Además, el histrión compartió que en ese entonces deseaba trascender “como un hombre que, a pesar de ser humano con defectos; todos los días hizo lo posible por ser mejor ser humano, para ser mejor papá, ser mejor hijo, hermano, ser mejor artista”, dijo con la voz entrecortada.

Ante dichas aseveraciones, Yordi Rosado recalcó: “Todo lo que estás diciendo lo tienes hoy y ha sido un camino nada sencillo, pero con mucha alegría y mucha felicidad”.

