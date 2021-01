A solo unos días de la muerte de su padre, el comediante Adrián Uribe ha compartido que la causa de su muerte fue el contagio de Covid-19.

El pasado 4 de enero, el actor y comediante Adrián Uribe anunció por medio de su cuenta de Twitter el fallecimiento de su padre. En la fotografía compartida a sus millones de seguidores, el intérprete de “El Vitor” recordó con nostalgia el último cumpleaños que compartió con él.

Quien iba a pensar que ese día estábamos festejando tu último cumpleaños . Hoy ya estás en el cielo en la presencia de Dios.

Buen viaje pa. Te vamos a extrañar mucho! 🖤. pic.twitter.com/JShJHlyzVa — AdrianUribe (@AdrianUribe) January 4, 2021 Adrián Uribe revela que su papá falleció por Covid-19.

“Quien iba a pensar que ese día estábamos festejando tu último cumpleaños. Hoy ya estás en el cielo en la presencia de Dios. Buen viaje pa. Te vamos a extrañar mucho”, escribió el protagonista de “Nosotros los guapos”.

Distintos famosos escribieron mensajes de aliento al actor en la fotografía que hoy cuenta con más de 100,000 “me gusta”. Dentro de la lista de amigos se encuentran Consuelo Duval, Ninel Conde y Yuri.

Adrián Uribe confirma que el fallecimiento de su padre fue resultado de Covid-19.

No fue hasta el día de ayer, que por medio de un video en su cuenta de Twitter que el actor compartió las causas del deceso de su padre: Covid-19.

En el clip de casi dos minutos, el actor reveló que la salud de su padre antes de la contraer la enfermedad era buena, pero fue empeorando a lo largo de los días.

“Quiero aprovechar este video para decirles que mi padre desafortunadamente fue una víctima más del Covid, mi padre estaba bien, estaba sano, a pesar de que tenía 77 años, era un hombre entero… pero desafortunadamente su cuerpo no respondió, su cuerpo no pudo contra esta terrible enfermedad, desgraciadamente en una semana se fue”.

Gracias a todos por sus mensajes 🙏 Que no sea demasiado tarde para tomar consciencia 🖤 pic.twitter.com/aRslqRP8nL — AdrianUribe (@AdrianUribe) January 6, 2021 Adrián Uribe revela que su papá falleció por Covid-19.

A través del video, el comediante y actor exhorta a la ciudadanía a seguir las medidas sanitaria y de higiene correspondientes, pues desgraciadamente el ha conocido las terribles consecuencias del virus.

“Así es de cruel, así es de letal esta enfermedad, y desafortunadamente hasta que no lo vivimos con un ser querido, no nos damos cuenta de lo peligroso que es, y que tenemos que tomar conciencia porque todavía hay gente que no se lo toma en serio, porque todavía hay gente irresponsable que sale a la calle que no se cuida y siempre los que la pagan son los más vulnerables”.

