¿Adiós para siempre? Cameron Diaz revela por qué dejó la actuación

Cameron Diaz se ha sincerado sobre la verdadera razón por la que se alejó de la actuación. ¡Entérate de todos los detalles!

Si bien la estadounidense no confirmó su desaparición de las pantallas por siempre, aseguró que por el momento no piensa hacer ningún regreso al cine.

Durante un entrevista reciente con radio SiriusXM, Diaz habló sobre su descanso de siete años, y reveló que a pesar de extrañarlo, no tiene planes de regresar pronto.

“No podía imaginarme, siendo madre ahora, en donde estoy como madre con mi hijo en su primer año, tener que estar en un set de filmación que lleva 14 horas o 16 horas de mi día lejos de mi hija. Simplemente no podría. No sería la madre que soy ahora si hubiera escogido hacer eso en cualquier otro momento de mi vida”, explicó.

Cameron Diaz y su esposo, Benji Madden, tuvieron a su hija, Raddix, en diciembre de 2019. Y a pesar de dar a conocer la noticia, la pareja aclaró que no harían pública su imagen ni su vida.

“Si bien estamos encantados de compartir esta noticia, también sentimos un fuerte instinto de proteger la privacidad de nuestra pequeña. ¡Así que no publicaremos fotos ni compartiremos más detalles, aparte del hecho de que ella es realmente linda!”, escribió la pareja en una declaración conjunta a través de Instagram.

Además de su dedicación a su hija, Diaz confesó que su enfoque está en su nueva marca de vino, Aveline. Asimismo declaró que quiere disfrutar al máximo su nueva faceta como empresaria.

A pesar de sus declaraciones, Cameron Diaz no desechó la posibilidad de volver a las pantallas en el futuro, asegurando que “nada está escrito y todo puede pasar”.

“Nunca voy a decir nunca sobre nada en la vida. Simplemente no soy esa persona. Entonces, ¿volveré a hacer una película? No estoy buscando [hacerlo]. ¿Pero lo haré? No lo sé. No tengo ni idea”, finalizó.

