Adiós, anillos de compromiso… Hola, ¿piercings en los dedos?

¿Para qué portar un anillo de compromiso cuando puedes llevarlo perforado? Esa pareciera ser la idea con la que los finger piercing están robándose las miradas.

Como su nombre lo indica, se trata de piercings que van insertados en el dedo anular de las mujeres. No sabemos qué tan doloroso sea, pero lo que sí es cierto es que se ha convertido en una tendencia en el mundo de las novias.

En las redes sociales, ya circulan imágenes de mujeres que han decidido despedirse de los anillos tradicionales y optar por esta propuesta.

Para algunas usuarias, la gran ventaja de un finger piercing es que no se corre el riesgo de que se pierda. Sin embargo, por tratarse de una perforación, hay que recordar la marca permanente que quedaría en el dedo… algo que no convendría del todo si el matrimonio no llegase a durar demasiado.

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.