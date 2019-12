Adamari López sufre desmayo en programa en vivo

View this post on Instagram

Que días tan hermosos pasamos en #santorini Las vistas eran espectaculares y la puesta del sol increíble. No podíamos dejar de hacer unas fotos con @santorinidress , tienen unos vestidos hermosos que con el paisaje y su magia fotográfica nos hicieron sentir como en un cuento de hadas. Gracias @yash_ayala por maquillarme y #Carmen por hacerme el traje para @alaia 📸: @santorinidress @toni #alaïa #santorinidress #familiacostalopez #eltiempodediosesperfecto #todossomostios