La conductora Adamari López ha vivido dolorosos episodios a lo largo de su vida: cáncer de mama y un polémico divorcio con Luis Fonsi. Sin embargo, luego de una década de dicha separación, López ha decidido romper el silencio y compartir cómo hizo para superar dicha situación.

Durante una entrevista con María Celeste Arrarás para su canal de YouTube, Adamari López reveló cómo fue su proceso de sanación y perdón tras su separación con el cantante.

“Uno tiene que soltar y dejar ese rencor, ese dolor y más sabiendo que la persona a lo mejor que estuvo involucrada no hizo nada con a lo mejor el mal deseo de hacerme daño, pero al yo guardarlo tanto a lo mejor no me dejaba ver las cosas con claridad”, indicó.

Asimismo, la también actriz señaló que es durante estos momentos difíciles que uno debe reflexionar, buscar su paz interior y abrir las puertas al destino.

Te puede interesar:

Esposo de Adamari López recibe ataques por supuesto fraude

Adamari López en “la cuerda floja” dentro de Telemundo

“Hay cosas que pasan que la otra persona tampoco quiere y que no hay que obligar, entonces ya se deja ir y se abren los brazos para todas esas cosas nuevas y maravillosas que uno puede recibir de la vida“, aseguró.

Adamari López agregó que para ella fue fundamental la ayuda psicológica. Sin embargo, llegar a esta conclusión no fue tan fácil como parece, pues por mucho tiempo trató de reprimir sus sentimientos.

Como era de esperarse, eso no funcionó, sólo hizo que se sintiera peor consigo misma y atrasó el proceso de sanación que tanto buscaba.

“Tuve que visitar un psicólogo porque todas esas cosas que yo quería guardar para no hablármelas a mí misma y para no enfrentarlas. Me estaban afectando y si no las sacaba y si no me liberaba de eso, no iba a poder sobrepasarlo“, finalizó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.