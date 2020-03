Adamari López no tiene coronavirus y así lo anunció. La conductora vivió bajo tensión durante unos días en los que recibía sus resultados.

Tal y como lo había prometido, Adamari López compartió los resultados de la prueba de coronavirus a la que se sometió en sus redes sociales.

“Quería hacerles saber que me llegó la prueba a la que me sometí hace una semana. Los resultados salieron negativos. No tengo coronavirus”.