Adamari López no descarta regresar con Toni Costa

Desde que la conductora Adamari López anunció su separación del bailarín Toni Costa, los fanáticos de la pareja han mantenido la esperanza de su regreso; y todo parece indicar que esto podría ocurrir, pues así lo dio a conocer la también actriz. ¡Aquí te contamos los detalles!

En entrevista con la revista People en Español, Adamari se sinceró sobre cómo se encuentra tras anunciar su separación con el papá de su hija Alaïa, y con quien mantuvo una relación por más de 10 años.

Por primera vez, la jueza de “Así se baila” habló de las causas que la llevaron a tomar la decisión de separarse de Toni Costa. Si bien no especificó el detonante, aseguró que había cosas que no podía seguir permitiendo.

“Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo”, comentó entre lágrimas.

Te puede interesar:

Adamari López destapa por qué fue vetada de Televisa: “Lloré muchísimo”

Toni Costa abre su corazón sobre su relación con Adamari López

Adamari López habla por primera vez sobre la posibilidad de volver con Toni Costa

“Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una oportunidad y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto“, añadió Adamari López.

Sin embargo, la bomba explotó cuando la famosa compartió que no descarta “volver” con el bailarín español, pues confía en que el destino será quien decidirá sobre la situación de ellos dos.

“Lo que sea mejor será lo que pasará y saldremos adelante. Él estará igual siempre en nuestras vidas porque yo sería incapaz de hacer una cosa diferente“, manifestó Adamari a la vez en la que afirmó que él siempre será el padre de Alaïa.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.