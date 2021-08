Adamari López impacta al compartir su drástico cambio de figura

La querida conductora de “Hoy Día”, Adamari López, ha vuelto a dejar a sus seguidores con la boca abierta al mostrar la transformación que ha tenido luego de retomar el ejercicio y una alimentación balanceada.

A través de sus historias de Instagram, la también actriz decidió compartir algunas imágenes con las que ha documentado su progreso a lo largo de casi 5 meses.

López abrió el baúl de los recuerdos con un video en el que se le aprecia corriendo en un parque con la leyenda “Hace cinco meses”, refiriéndose a que ese momento fue el comienzo de su travesía hacia una vida más saludable.

Minutos después, compartió un nuevo clip en el que se lee: “¡Hoy!” y muestra la misma escena, sólo que en esta ocasión se aprecian los resultados de su arduo trabajo: una escultural figura.

Esta no es la primera vez que Adamari López comparte detalles sobre su “transformación”, pues recordemos que hace algunos días reveló cuál es el plan alimenticio que ha seguido para acompañar sus rutinas de ejercicio.

En entrevista con la revista People, la ex de Toni Costa dejó atrás el misterio y compartió con sus seguidores el secreto con el que logró perder cerca de 10 kilos.

“Yo seguía tomando refresco. Y no lograba lo que deseaba, hasta que me puse firme. Empecé a bajar porciones de comida y a dejar por completo el refresco que eso me costó mucho“, contó.

“Me como un huevo hervido en la mañana, o un huevo en cualquier presentación como principal alimento. Tomo agua o un poquito de jugo de naranja natural. Esto es de lunes a viernes cuando estoy en Telemundo. Llego a casa y me como un tercio de taza de arroz con otra proteína y con alguna verdura o ensalada (o con tomate y queso) y mucha agua”, finalizó Adamari López.

