Adamari López destapa por qué fue vetada de Televisa: “Lloré muchísimo”

La querida conductora y actriz Adamari López hizo un viaje al pasado y recordó su paso por Televisa, incluso el triste momento en el que fue “vetada” de la televisora, hecho que la dejó contra las cuerda. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

En una entrevista la famosa compartió varios detalles de su estancia en México y sus estudios en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

“A mí me dieron el papel. Yo llegué a tomar clases en el CEA, empecé las clases de capacitación para suavizar mi acento puertorriqueño y neutralizarlo, me hicieron un cambio de imagen… estaban empezando a hacer el trámite porque entendían que el papel era para mí“, reveló.

Sin embargo, todo se habría venido abajo cuando a la par se transmitió un proyecto de Adamari López en la “competencia”, Tv Azteca. Esta abría sido la razón por la que la famosa quedó fuera del proyecto en Televisa, y le pidieron que se retirara.

“Aparecer en la otra cadena te convertía automáticamente en una especie de persona non grata. Esa experiencia me hizo bajar de las nubes con un solo trueno, lloré muchísimo“, compartió.

Además, López indicó que si bien fue retirada del proyecto y le dieron su papel a otra actriz, pudo volver con otro proyecto.

“Al darse cuenta de este conflicto de intereses, me pidieron que me retirara de inmediato del canal y le dieron el papel a Aracely Arámbula… -Más tarde- se dieron cuenta cuando ya mi trámite de contrato estaba en proceso, me vetaron. Después me dieron la oportunidad en otro proyecto, hice el casting y me quedé”, dijo en ese entonces con Adamari López.

