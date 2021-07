Adamari López comparte la dieta con la que recuperó su figura

Adamari López ha demostrado que el esfuerzo y la dedicación es el combo perfecto para alcanzar los objetivos, sobre todo cuando su salud estuvo en juego. Por esta razón, la presentadora se sometió a un estricto régimen de ejercicio y alimentación saludable que le ha permitido no solo recuperar su escultural figura, sino mejorar su estado de salud.

Luego de batallar por varios años contra algunos kilos de más, la también actriz se ha encargado de documentar su proceso de entrenamiento y trabajo físico.

Sin embargo, parte importante dentro del proceso de pérdida de peso es la alimentación. Por esta razón, Adamari López decidió compartir con sus seguidores “la dieta” con la que logró alcanzar su meta.

En entrevista con la revista People, la ex de Toni Costa dejó atrás el misterio y compartió con sus seguidores el secreto con el que logró perder cerca de 10 kilos.

“A mucha gente le ha parecido muy rápido, pero tengo ya dos años tratando, desde que me uní con WW (Weight Watchers). Al principio fue frustrante no ver que pasara tan rápido. Después vino la pandemia y volvía para atrás”, relató a la famosa revista.

A pesar de su riguroso plan de ejercicios, Adamari reveló que no comenzó a ver resultados hasta que modificó su alimentación: “Empecé el reto y a hacer ejercicio, pero hacía cosas que no me permitían llegar a mi meta. Yo seguía tomando refresco. Y no lograba lo que deseaba, hasta que me puse firme. Empecé a bajar porciones de comida y a dejar por completo el refresco que eso me costó mucho”.

Esto come Adamari López en un día normal

Adamari López contó a revista la especial dieta que sigue en su día a día: “Me como un huevo hervido en la mañana, o un huevo en cualquier presentación como principal alimento. Tomo agua o un poquito de jugo de naranja natural. Esto es de lunes a viernes cuando estoy en Telemundo. Llego a casa y me como un tercio de taza de arroz con otra proteína y con alguna verdura o ensalada (o con tomate y queso) y mucha agua”, destapó.

En cuanto a la cena, la famosa indicó que “me tomo un caldito, una sopita, una proteína sola, ya sin arroz. Ha sido mucha disciplina y ejercicio todos los días. Los fines de semana trato de correr en ayunas, cuando me levanto”, finalizó López.

