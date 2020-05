¡Adal Ramones amenazado por el ex de Ninel Conde! 🙀🙀

Adal Ramones recibió amenazas de Giovanni Medina, ex de Ninel Conde. Cada día son más las personas que dicen recibir amenazas…

Hay un sujeto que se está ganado el desprecio de más de uno y se trata de Giovanni Medina, expareja de Ninel Conde; el conductor Adal Ramones habló sobre el acoso que sufrió por su parte.

En entrevista con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, Adal contó que en alguna ocasión recibió hostigamiento por parte de Medina.

“Un día de buenas a primera, en el Tenorio Cómico al improvisar, algo le dije a Ninel que saliendo de un teatro el cuate se me acercó y me dijo ‘Oye, a mi no se hace apropiado”, compartió Adal Ramones.