¡Actor de “Bajo la misma estrella” de abuso sexual de una niña!

Acusan al actor de “Bajo la misma estrella” de abuso sexual. Fue señalado por una joven de abuso sexual cuando ella era menor de edad. Esta es la historia…

Resulta y resalta que una joven acusó a Ansel Elgort de abuso sexual cuando él tenía veinte años y ella diecisiete, en 2014.

A través de redes sociales, una usuaria identificada como Gabby compartió la historia de cómo el actor, protagonista de cintas como “Bajo la misma estrella” y “Baby: el aprendiz del crimen” la agredió sexualmente.

“Escribo esto para poder sanar por fin y sé que no estoy sola y que se lo ha hecho a otras chicas. Ansel Elgort abusó sexualmente de mí cuando yo tenía 17”, compartió en Twitter la usuaria.

De acuerdo con la joven, ella le escribió al actor por Mensaje Directo en su Snapchat. Gabby era muy fan de Ansel y jamás esperó que le contestara.

“Sólo era una niña”, dice en la publicación. En aquel momento, Elgort acababa de estrenar la cinta basada en la novela de John Green y aprovechó su fama para pedirle fotos desnuda.

Incluso, según la versión, él le pidió a la joven un trío con sus amigas, también menores de edad.

“Cuando ocurrió, no me preguntó si quería dejar de tener sexo sabiendo que era mi primera vez y yo estaba llorando y con dolor y no quería hacerlo”.

“Lo único que salió de su boca fue ‘Necesitamos romperte’. YO ERA MUY JOVEN Y ÉL LO SABÍA”, añadió la joven sobre el día que el actor abusó de ella.