Acusan a Lupita Jones y Gustavo Adolfo Infante de transfobia

Una vez más envuelta en polémica acusan a Lupita Jones y a el conductor Gustavo Adolfo Infante de transfobia.

Hace unos días en una entrevista a Lupita Jones se revivió la polémica sobre los certámenes de belleza e incluyeron temas como la participación de mujeres transgenero en ellos.

Y es que el presentador Gustavo Adolfo Infante no se quedó atrás en el tema, ya que señaló que las mujeres trans no son mujeres en realidad.

“Es que no son iguales, no son mujeres”, dijo Gustavo Adolfo Infante.

Lupita Jones ya había hablado sobre el tema en 2018

Rápidamente, los comentarios en redes sociales se hicieron aparecer contra la ganadora del certamen y el periodista.

Una de las tantas críticas vino d ella cuenta de Ophelia Pastrana, mujer transgenero colombiana quien te pedí el discurso también discriminatorio de Lupita Jones en 2018.

“Pensar que Lupita Jones me pidió promoción y entrevista hace unos años. Ahí si de repente las mujeres trans no nos tenemos que ir a otro concurso aparte”, escribió Pastrana en Twitter.

“Que no olvidemos que en el miss universo trans (Miss international queen), la reina actual es mexicana. Valentina Fluchaire llegó solita allá.

A diferencia de la señora Jones que con toda la ayuda y dinero del mundo no ha logrado nada en los últimos 6 años”, escribió Pastrana en otro tweet.

En 2018,Lupita Jones expresó que no estaba de acuerdo con las mujeres trans en los certámenes de belleza como lo es Miss Universo.

Esto ya que España mando en aquel entonces a Ángela Ponce para representar a su país y quién también era favorita a ganar la corona.

Gustavo Adolfo Infante y Lupita Jones critican a las mujeres trangenero.

“Miss Universo cambió las reglas y en mi caso como directora nacional de certamen en México, hay que acatar las reglas de la empresa.

A nivel personal no estoy de acuerdo, porque no me parece que sea una competencia en igualdad de circunstancias, porque llega con una etiqueta, que marca una diferencia absoluta en las condiciones de cada una de las participantes”, dijo Jones en ese entonces.

Ante todo esto Lupita Jones lanzó un comunica aclarando lo que en 2018 dijo sobre la participación de Ángela Ponce en Miss Universo y sobre “provocar” el suicidio de una mujer trans-Itzel Ávila, esto según los seguidores.

“No soy yo y no puedo ser responsable de las decisiones que terceras personas tomen con respecto a su vida, cada quien decide cómo vivirla y cómo enfrentar los problemas.

La vida no es fácil para nadie, en la medida en la que estés feliz contigo mismo, seguro de quién eres y de lo que haces, lo que suceda alrededor no debe moverte ni de tus objetivos, ni de tus posturas”, expresó en un vídeo que compartió a través de redes sociales, en 2018.

Mientras tanto, lo sucedido recientemente desató criticas y molestias en redes sociales hacia Lupita Jones y Gustavo Adolfo Infante, quienes reiteraron que cada quien tiene su lugar.

“Tenemos derecho al libre albedrío. Sí logran a través de estas cirugías generar un cuerpo muy parecido al de una mujer, pero es una mujer transgénero.

Hay espacios para todos, es lo que pienso. No se trata de discriminar. Cada quien tiene su lugar. Las características son muy distintas ”, expresó Lupita Jones.

